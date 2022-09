Affluenza in calo rispetto a precedenti politiche

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni politiche in Umbria per quanto riguarda la rilevazione, relativa alla Camera, delle 19 quando sul sito del Viminale ci sono i di 77 dei 92 comuni. E' infatti al 56,08 per cento contro il dato definitivo del 65,1 della precedente consultazione. (ANSA).