Papa: cambiamo economia che uccide in economia di pace

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - Il Papa ha lanciato un appello ai giovani affinché trasformino "un'economia che uccide in un'economia della vita". Lo ha fatto intervenendo a Economy of Francesco, ad Assisi. "La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace" ha aggiunto.

"Voi siete chiamati - ha detto ancora il Papa - a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che 'sta andando in rovina'. Una nuova economia, ispirata a Francesco d'Assisi, oggi può e deve essere un'economia amica della terra e un'economia di pace. Si tratta di trasformare un'economia che uccide in un'economia della vita, in tutte le sue dimensioni". (ANSA).