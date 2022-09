"Importante" dispositivo sicurezza per Economy of Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - Un "importante" dispositivo di sicurezza è stato attuato dalla Questura di Perugia, come concordato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione della giornata finale di Economy of Francesco ad Assisi al quale ha preso parte il Papa.

E' stato finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l'ordine pubblico o azioni che potessero, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l'incolumità del Santo Padre, delle personalità presenti e dei partecipanti all'evento.

Nei servizi sono stati impiegati gli artificieri della Polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno compiuto bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell'evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti. Presenti anche i vigili del fuoco.

Sono stati impiegati, oltre agli artificieri e cinofili, anche equipaggi dedicati di polizia di Stato, la postale, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia locale e quella provinciale, oltre a Reparto mobile, Battaglione dell'Arma, equipaggi del Reparto volo della polizia, della scientifica e della digos.

Importante - sottolinea la Questura - è stato anche il contributo della polizia stradale e della ferroviaria.

I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e delle Uopi, Unità operative di pronto intervento, e delle Api, Aliquote di pronto intervento. (ANSA).