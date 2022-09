Ospiti Serafico decorano giara impegni Economy Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - Sono stati le ragazze e i ragazzi dell'istituto Serafico di Assisi, che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, a decorare la giara che ha accolto gli impegni davanti al Papa dei partecipanti a The economy of Francesco. Che sarà ora interrata proprio ad Assisi.

"Molto spesso - ha sottolineato la presidente del Serafico Francesca Di Maolo - i nostri ragazzi, come le persone più fragili, vengono denominati 'ultimi' per esprimere la collocazione che di fatto hanno nella società, secondo un'analisi economica e sociale. Eppure essere 'ultimo', comunque, significherebbe partecipare, essere in gara. Se vogliamo essere onesti, riferendoci alle persone più vulnerabili e ai servizi e alle cure che ricevono, dovremmo usare un termine molto più duro e, allo stesso tempo, doloroso: dovremmo dire che sono 'scartati'".

Secondo uno studio dell'Istituto - si legge in un suo comunicato -, oltre il 63% delle famiglie con disabili è costretto a spostarsi continuamente dalla regione di residenza per le cure. "Sappiamo - ha detto ancora Di Maolo - che prendersi cura delle persone più fragili non ha a che fare solo con degli atti tecnici: la cura si esprime prima di tutto con il riconoscimento della persona, dei suoi affetti, dei suoi talenti e dei suoi interessi".

"Dalla parte dei fragili - ha proseguito la presidente del Serafico - si maturano nuove visioni capaci di dare slancio a un rinnovamento reale della società e dell'economia. In tutto il mondo ci si ammala anche perché si è poveri, per mancanza di lavoro, per l'inquinamento, perché non si conoscono i corretti stili di vita a causa di una mancata e adeguata istruzione. Ci si ammala anche a causa della guerra, della fame, dell'ingiustizia e della solitudine. Economia e salute sono due ambiti strettamente connessi. E chi, se non i giovani, sono in grado di avviare un autentico cambiamento?". (ANSA).