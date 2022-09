Giovane di Economy, dipende da noi come sarà pianeta

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - "Come sarà il pianeta tra 10 o 20 anni dipenderà da noi. Lo scenario potrebbe essere molto triste, ma se cominciamo a cambiare le cose sul serio, in maniera reale, sull'ambiente, la povertà e le diseguaglianze magari possiamo avere un mondo più felice e con un po' più di speranza rispetto a oggi": a dirlo è Agostina, argentina di 27 anni che ha fatto parte della delegazione di cinque giovani che hanno accolto Papa Francesco ad Assisi, a The Economy of Francesco. "Al Santo Padre abbiamo presentato l'impegno di tutti i giovani che sono qua" ha aggiunto.

"Abbiamo consegnato al Pontefice - ha spiegato Agostina - 12 piccoli documenti che rappresentano i lavori di altrettanti gruppi, con i temi che vanno dalle finanze, all'agricoltura, dalla giustizia alla pace e ad altre tematiche di oggi. Con Papa Francesco si è siglato un patto scritto assieme al Vaticano e che rappresenta il lavoro di questi anni ed è un piccolo seme per il futuro. Adesso continueremo a lavorare su queste cose da ogni angolo del pianeta".

"Il messaggio che parte oggi da Assisi ai potenti del mondo - ha spiegato ancora la giovane - è di tornare alle radici delle nostre culture, dei nostri sogni, dei nostri dolori come persone individuali, ma anche come società. Bisogna ripensare le dinamiche di potere e usare il potere come impatto positivo per trasformare il mondo". (ANSA).