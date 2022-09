Premio Marinangeli 2022 a Manuel Codignoni e Fabio Luccioli

(ANSA) - NOCERA UMBRA (PERUGIA), 19 SET - Manuel Codignoni per la categoria nazionale e Fabio Luccioli per quella regionale sono loro i vincitori dell'edizione 2022 del premio giornalistico "Angelo Marinangeli", dedicato al decano del giornalismo umbro, storica penna della Nazione e inventore del racconto radiofonico del calcio regionale dalle frequenze di Radio Subasio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 24 settembre alle ore 17.30 presso il Giardino delle acque di Nocera Umbra. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà all'interno della Pinacoteca comunale. Parteciperà all'incontro anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Mino Lorusso. (ANSA).