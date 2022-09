Poeti da tutta Europa a Festival Isola Polvese

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Dai rapporti tra poesia ed economia, al ruolo della cultura in Europa alle connessioni tra letteratura e geopolitica: sono gli argomenti intorno a cui ruoterà la quarta edizione di Poesiæuropa, il Festival internazionale fondato da Maria Borio e organizzato da Umbrò Cultura, un progetto di Arci Spazio Humanities Aps, che si terrà dal 22 al 24 settembre a Isola Polvese, al Trasimeno. La manifestazione, che vanta il patrocinio del Parlamento europeo e radunerà sull'Isola tra i maggiori poeti europei, "ribadisce la sua volontà - spiegano i promotori - di vedere nella poesia al contempo una radice essenziale del Vecchio Continente e uno strumento strategico per il suo futuro". Tra gli altri numerosi ospiti, sono attesi Massimo Natale, Lorenzo Cardilli Adele Bardazzi, Maria Lisa Jeschke (Germania), Martin Rueff (Francia), Martin Glaz Serup (Danimarca), Gian Mario Villalta, Renata Morresi, Italo Testa, Roberto Contu, Sergio Pasquandrea, Renata Morresi, Lidia Riviello, Antonio Riccardi, Stefan Schmitzer (Austria), Peter Sirr (Irlanda), Gian Roberto Cescon, Tommaso Di Dio. Il programma dettagliato degli appuntamenti Festival è disponibile sul sito www.umbrocultura.com "I giovani studiosi e ricercatori saranno chiamati non solo a seguire le tre giornate di incontri - afferma Maria Borio, fondatrice del Festival - ma anche a presentare i loro lavori di ricerca o creativi. Il programma articolato attraverso delle tavole rotonde e dei forum, ruota intorno a tre temi. In primo luogo, una riflessione sul binomio economia ed etica, oltre che sul rapporto che intercorre tra poesia, natura ed ecologia, e su una proposta di integrazione tra parte artistico-creativa, risorse culturali e prospettive sociali. In secondo luogo, un dibattito incentrato sulla geopolitica, calata, quest'ultima, nel contesto internazionale: questo ci è, infatti, sembrato un argomento impellente, data l'attuale situazione ucraina. Infine è prevista una tavola di natura istituzionale da titolo 'Quale cultura per l'Europa?', cui seguirà la presentazione del Master universitario di I livello in Textualities promosso da Arci Spazio Humanities Aps e dall'Università degli Studi di Perugia. (ANSA).