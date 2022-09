Curva Covid Umbria in "leggerissima" diminuzione

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - E' praticamente stabile rispetto alla scorsa settimana l'indice di replicazione diagnostica RDt relativo al Covid in Umbria, ora 0,86 (e quindi sotto al "valore soglia" di uno) contro 0,81 della precedente rilevazione. Lo indica l'analisi settimanale sull'andamento della pandemia realizzata dal nucleo epidemiologico della Regione.

Secondo l'analisi - resa nota da Palazzo Donini - la curva epidemica mostra un andamento in "leggerissima" diminuzione rispetto alle settimane precedenti.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 6 settembre è pari a 222, 36 in meno della passata settimana.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra una leggera diminuzione in tutte le fasce della popolazione ed è in lieve diminuzione anche la distribuzione territoriale dell'incidenza.

Rispetto alla settimana precedente viene osservata una diminuzione nell'impegno ospedaliero regionale. (ANSA).