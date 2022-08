Lega, con candidati Umbria grande risultato

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Ufficializzate le candidature della Lega in Umbria, in vista del voto del 25 settembre per le elezioni politiche.

All'uninominale alla Camera, per il collegio nord, il candidato è il segretario regionale, Virginio Caparvi.

Al plurinominale, invece, la capolista è Valeria Alessandrini, seguita da Simone Pillon, Maria Cristina Canuti e Federico Brizi.

Al Senato, la Lega schiera Luca Briziarelli e Francesca Mele.

L'altro parlamentare leghista uscente, Riccardo Marchetti, sarà invece candidato nelle Marche, dove ricopre anche il ruolo di commissario del partito.

"Siamo sicuri che la Lega farà un grande risultato", ha detto Caparvi, nel corso della conferenza stampa a Perugia. "Le esperienze di governo a cui abbiamo partecipato per spirito istituzionale e senso di responsabilità - ha aggiunto - ci hanno fatto pagare dazio in termini elettorali, ma sta tornando l'entusiasmo attorno a noi e la Lega sarà ancora protagonista".

"Quella che ci apprestiamo a vivere - ha detto ancora Caparvi - è una partita storica, davanti abbiamo grandi sfide da affrontare e soprattutto c'è la necessità di dare al Paese un governo stabile. Siamo arrivati al voto perché al governo Draghi avevamo chiesto un cambio di rotta che non c'è stato.

"Sono orgogliosa ed emozionata di poter correre alle politiche in prima linea", ha sottolineato Alessandrini, dicendosi pronta a "portare avanti in Parlamento i progetti necessari per il bene e la valorizzazione della regione".

Briziarelli ha sottolineato "l'importanza di candidare donne e uomini del partito che conoscono bene le realtà territoriali", promettendo "un grande impegno" affinché la Lega possa ottenere un "grande risultato proprio per il territorio". Ha anche voluto sottolineare quanto "di buono è stato fatto dai parlamentari leghisti uscenti".

Pillon ha invece posto l'accento ancora sui temi della famiglia, chiedendo una "flax tax familiare, dove fare figli deve essere conveniente e non un costo esorbitante". (ANSA).