In Umbria verso candidature Leonelli-Grimani per Azione

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - In Umbria Azione va verso una candidatura di Giacomo Leonelli, segretario regionale del partito e membro della segreteria nazionale, alla Camera e di Leonardo Grimani al Senato. Entrambi nel proporzionale. E' quanto ha appreso l'ANSA da indiscrezioni in vista della definizione delle liste.

Grimani è tra l'altro senatore uscente in questa legislatura.

Per quanto riguarda i collegi uninominali dell'Umbria il movimento di Carlo Calenda sta valutando diversi nomi. Sarà comunque presente anche in questa regione. (ANSA).