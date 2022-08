Vaccinazione pediatrica, oltre il 96% alla Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 04 AGO - Secondo l'indagine pubblicata il 14 luglio scorso nel Portale di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità Epicentro, con un dato medio che supera il 96% di copertura, la Usl Umbria 2 risulta ai vertici in Italia per la vaccinazione nei primissimi anni di vita dei bambini contro patologie potenzialmente molto gravi. L'evento pandemico Covid-19 non ha determinato alcun rallentamento dell'attività di prevenzione, anzi, la Usl Umbria 2 ha ottenuto performance migliori nel 2021 e nell'anno corrente. Dal dato medio degli anni precedenti che si attestava intorno al 95,8 %, la copertura vaccinale 2021 per i bambini nati nell'anno 2019 è stata pari al 97,03 % per morbillo, parotite e rosolia e ha superato la soglia del 96 % per la varicella. Nel report parziale del 2022 (il dato definitivo si avrà il 31 dicembre) si evidenzia che, con oltre il 96 % di copertura vaccinale per tetano, difterite, epatite B, poliomielite e pertosse dei piccoli assistiti nati nel 2020, già nei primi sei mesi dell'anno è stato centrato abbondantemente l'obiettivo del 95 % indicato nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Dati analoghi riguardano tutte le altre vaccinazioni in età pediatrica. L'importante risultato è stato salutato con grande soddisfazione dalla direzione strategica della Usl Umbria 2 che ha rivolto un sentito ringraziamento ai tanti professionisti impegnati nella medicina territoriale e nei servizi di prevenzione. "Le vaccinazioni - spiega il direttore sanitario dell'Azienda Usl Umbria 2, Simona Bianchi - sono lo strumento più efficace che i genitori hanno a disposizione per proteggere i propri figli da malattie molto severe che in alcuni casi possono rivelarsi letali". (ANSA).