Un film dedicato a Chiara di Assisi alla mostra di Venezia

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 26 LUG - E' inspirato alla santa di Assisi, Chiara, film che sarà in concorso alla 79/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E' scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli e verrà presentato da Vivo film e Rai Cinema che lo hanno prodotto con Tarantula. E' distribuito da 01 Distribution.

Il film propone la storia di una santa, di una ragazza e del suo sogno di libertà. Ad Assisi, nel 1211, Chiara - si legge in un comunicato di 01 Distribution - ha diciotto anni, e una notte scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco: da quel momento la sua vita cambia per sempre.

"La storia di Chiara e Francesco è entusiasmante" sottolinea Nicchiarelli. "Riscoprire la dimensione politica - aggiunge -, oltre che spirituale, della 'radicalità' delle loro vite, la povertà; la scelta di condurre un'esistenza sempre dalla parte degli ultimi, ai margini di una società ingiusta; il sogno di una vita di comunità senza gerarchie e meccanismi di potere, significa riflettere sull'impatto che il francescanesimo ha avuto sul pensiero laico, interrogandosi con rispetto sul mistero della trascendenza. La vita di Chiara, meno conosciuta di quella di Francesco, ci restituisce l'energia del rinnovamento, l'entusiasmo contagioso della gioventù, ma anche la drammaticità che qualunque rivoluzione degna di questo nome porta con sé".

Il fil ha come protagonisti gli attori Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e vede la partecipazione di Luigi Lo Cascio. (ANSA).