Positivo al Covid va al ristorante, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Va al risorante e si sente male, denunciato dalla polizia, a Spoleto, un uomo di 57 anni, che era positivo al Covid.

Nella serata di martedì, il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto ha comunicato alla sala operativa del commissariato che un cittadino straniero di origini scandinave, dopo essere stato ricoverato per malessere, era risultato positivo al Covid-19.

L'infermiera ha spiegato all'agente che prima delle dimissioni l'uomo era stato invitato a fare rientro immediatamente al proprio domicilio informandolo - sia in lingua italiana che inglese - dell'obbligo previsto dalla legge italiana di sottoporsi a quarantena obbligatoria. L'uomo però, dopo aver lasciato il nosocomio, si era recato in un ristorante insieme alla moglie.

Durante la cena - riferisce la questura - il 57enne ha accusato un nuovo malore. Il titolare dell'attività ha immediatamente praticato le manovre di primo soccorso e allertato i sanitari del 118. Accompagnato in ospedale, l'uomo è stato riconosciuto dalla dottoressa che, appreso quanto accaduto, ha informato la polizia di Stato, che lo ha denunciato. (ANSA).