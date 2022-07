Mille atleti a Orvieto per Campionati mondiali tiro a volo

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 LUG - Dopo il Campionato d'Europa svoltosi a maggio del 2020, è un ritorno ad Orvieto, quello della Fitasc - Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - quest'anno, dal 14 al 17 luglio, per il Campionato mondiale di tiro a volo specialità Sporting Fitasc.

Oltre mille gli atleti internazionali attesi, provenienti da 40 Paesi del mondo, ad eccezione della Russia. Per l'Italia, molti nomi importanti fra i quali Graziella Zambrino, e numerosi atleti americani ed inglesi, i più temibili.

La manifestazione, si aprirà ufficialmente mercoledì 13 luglio alle 17.30 con la cerimonia inaugurale in piazza Duomo.

Oggi, nella Sala dei 400 di Palazzo del Popolo si è intanto svolta l'Assemblea generale della Fitasc.

In apertura dei lavori dell'Assemblea della Federazione, la competizione mondiale è stata presentata alla stampa dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, dall'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, dai rappresentanti della Fitasc, dal presidente della Fitav, Luciano Rossi e dalla pluricampionessa mondiale di categoria, Katiuscia Spada, tiratrice umbra e vincitrice di quattro titoli mondiali e di altri importanti riconoscimenti europei e mondiali, oggi anche nel team organizzativo del mondiale 2022 di Orvieto. Da giovedì mattina le gare vere proprie: 50 piattelli al giorno divisi in mattina o pomeriggio e domenica, infine, la premiazione. (ANSA).