Aliante precipita nell'orvietano, morto un giovane

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 LUG - Un ventenne di Prato è morto nella serata di lunedì precipitando con un aliante senza motore presso l'aviosuperficie di Castelviscardo, nell'orvietano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha perso il controllo del velivolo in fase di atterraggio. I soccorsi sono risultati inutili e il giovane è morto sul colpo.

Sono in corso indagini per chiarire le dinamica dell'incidente. L'aliante e salma sono posti sotto sequestro.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118. (ANSA).