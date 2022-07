Giovannini, lo sviluppo sostenibile è una sfida da vincere

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "La trasformazione del nostro sistema economico e sociale verso uno sviluppo pienamente sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale richiede una grande trasformazione del sistema produttivo, delle nostre abitudini, del nostro modo di operare". È questa, per il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, una delle sfide che l'Italia deve vincere, una sfida però che è "per tutta l'Europa anche a seguito della recente decisione del Consiglio europeo di andare avanti per esempio sulla transizione elettrica della mobilità". Lo ha detto parlando con i giornalisti oggi a Perugia dove e' intervenuto per la tappa umbra del tour nazionale "Italiadomani-Dialoghi sul piano di ripresa e resilienza".

"E' una grande opportunità per tutta l'Europa e dunque anche per l'Italia - ha aggiunto il ministro - perché anche il resto del mondo sta andando in questa direzione. Dunque, essere sulla frontiera vuol dire anche avere opportunità di esportare tecnologie, prodotti a tutto il mondo". (ANSA).