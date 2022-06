Tesei, piano industriale Sase sta dando i suoi frutti

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "Prima la ricapitalizzazione e poi un piano industriale triennale ambizioso ma fattibile stanno portando i propri frutti nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo caratterizzato prima dal Covid e poi dalla guerra": così Donatella Tesei, presidente Regione Umbria, commentando il bilancio 2021 della Sase, la società che gestisce l'aeroporto internazionale dell'Umbria.

Bilancio approvato all'unanimità che, come ha ricordato il presidente della società Stefano Panato, dopo due anni di perdite torna in utile.

E' stata inoltre approvata, anche questa all'unanimità, la sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione. Al posto di Ilaria Caporali entra Elisabetta Tacconi.

Infine, c'è stata l'approvazione anche della ricostituzione del collegio sindacale per i prossimi tre anni che è composto da tre membri: due sono espressione dei ministeri dei trasporti (Giovanna Stellato) ed economia e finanza (Onofrio Formisano) mentre il terzo (Maria Teresa Madeo) è stato scelto grazie ad un bando. (ANSA).