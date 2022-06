Comunali, 16,74% affluenza definitiva alle ore 12 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Il dato definitivo dell'affluenza alle ore 12 per il voto alle elezioni comunali, in Umbria, è pari al 16,74%. Alle precedenti omologhe era stato del 18,75%.

E' quanto emerge dal sito del ministero dell'Interno.

Il dato nazionale per gli 818 gestiti dal Viminale, è pari al 17,64%. Alle precedenti omologhe era stato del 19,37%.

Per quanto riguarda ancora l'Umbria, alle 12 in provincia di Perugia ha votato il 17,14% degli aventi diritto e in provincia di Terni il 16,10.

Fra i principali comuni al voto, il dato delle ore 12 è del 17,36% a Deruta, del 15,65 a Todi e del 16,10 a Narni.

Si voterà fino a stasera (domenica) sera alle 23. (ANSA).