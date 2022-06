Pd Regione, assessore sanità sia meno trionfalistico

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "Le recenti esternazioni trionfalistiche dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, in merito all'approvazione del piano sanitario da parte del ministro della Salute Speranza e la presenza dello stesso Speranza in Umbria per la presentazione delle performance in sanità del Network delle Regioni danno lo spunto per alcune riflessioni e, soprattutto, per invitare l'assessore umbro ad affermazioni meno trionfalistiche sulla sua attività, che al momento stenta a decollare, per usare un eufemismo": così i consiglieri del gruppo regionale del Pd. "Parlare trionfalmente di approvazione del piano da parte del ministro Speranza è una fake news" sostengono.

"Il Governo - sostengono i consiglieri del Pd in una nota - è infatti tenuto ad una approvazione tecnica, che certifichi la conformità a linee guida legate al Pnrr. Parlare di promozione è l'ennesimo tentativo di creare una cortina di fumo di fronte agli umbri, ormai stanchi di essere presi in giro da una maggioranza mistificatrice, non in grado di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle scelte politiche compiute. Il consiglio regionale attende di conoscere gli atti. Attendiamo di esaminarli in Commissione in un vero percorso di partecipazione.

Lo stesso che hanno chiesto i sindacati, che qualche settimana fa hanno consegnato in Consiglio regionale una enorme quantità di firme di cittadini spaventati e preoccupati. L'assessore Coletto, più che esprimersi in toni trionfalistici, si rechi a visitare gli ospedali umbri, dove i tagli e le riduzioni stanno preoccupando e causando delle vere sollevazioni popolari. La strada era il rafforzamento della medicina del territorio, la tutela delle zone disagiate. Il percorso imboccato dall'Umbria sembra l'opposto. Una constatazione amara, che dimostra come la pandemia e le migliaia di vittime causate dal Covid non ci abbiano insegnato niente. Cogliamo l'occasione anche per rigettare al mittente tutte le polemiche legate alla presenza di qualche giorno fa del ministro Speranza ad Assisi. Presenza legata ad una visita privata - conclude il Gruppo Pd - e che il centrodestra non ha perso occasione di strumentalizzare".

