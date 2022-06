Assemblea approva mozione Lega su ospedale Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri della Lega Stefano Pastorelli, Manuela Puletti e Valerio Mancini relativa al "futuro della postazione di primo intervento dell'ospedale di Umbertide". Impegna la Giunta "in un quadro generale di profondo rinnovamento che sta interessando le politiche sanitarie in Umbria, a mantenere operativa e funzionante la postazione di primo intervento dell'ospedale di Umbertide".

"Una struttura che rappresenta - si sottolinea nella mozione - un punto di riferimento per la comunità dell'Alto Tevere nella gestione dell'emergenza-urgenza. Il nosocomio di Umbertide ha subito nel corso degli ultimi anni una serie di interventi di manutenzione che per alcuni periodi, ne hanno ridimensionato l'operatività. Il sindaco ha manifestato in più occasioni la necessità di salvaguardare l'attività della postazione di primo intervento di Umbertide, all'interno del Piano regionale socio-sanitario in fase di discussione. Appare necessario mantenere aperte due postazioni di primo intervento nell'Alto Tevere, in grado di poter assolvere alle esigenze immediate di un bacino di utenza che si aggira sulle ottantamila unità".

Durante i lavori dell'Aula - riferisce Palazzo Cesaroni - i consiglieri di minoranza hanno presentato un emendamento che non è stato accolto dai proponenti. Chiedeva di prevedere "risorse per un pronto soccorso h24 e per il rinnovamento dei locali, il ripristino di una dotazione organica adeguata, l'aggiornamento della strumentazione e dei mezzi, la predisposizione di servizi diagnostici e di intervento urgente come cardiologo e anestesista". (ANSA).