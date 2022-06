Progetto "Visit Foligno" al Parco di Colfiorito

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 06 GIU - E' stato illustrato nella sede del Parco di Colfiorito il progetto "Visit Foligno" con particolare riferimento all'aggiornamento e alla stampa dei pannelli informativi dislocati presso il Parco e con la presentazione della seconda edizione della carta escursionistica degli Altopiani Plestini. ll progetto "Visit Foligno - Un viaggio al centro del mondo tra natura, arte, tradizioni ed enogastronomia", è stato realizzato grazie al contributo della Regione Umbria e per il 50% cofinanziato dal Comune di Foligno con lo scopo di promuovere e far vivere Foligno nella sua interezza, farne conoscere le molteplici attrattività e peculiarità, migliorandone e rafforzandone l'offerta in termini di attrattori e servizi turistici. In quest'ambito si è provveduto al rinnovamento ed al restauro dei pannelli turistici ed informativi presenti al Parco con una nuova veste grafica attraverso informazioni semplici, anche in lingua inglese, sui percorsi da seguire per godere pienamente degli aspetti naturalistici e culturali che caratterizzano questo territorio.

Alcuni pannelli sono stati dedicati alle informazioni relative alle norme di comportamento da tenere in un'area protetta. Dei 18 pannelli realizzati, quindici sono informativi e si trovano nelle bacheche in legno appositamente restaurate con ulterori fondi del bilancio comunale. Riportano le informazioni storiche ed ambientali del luogo dove sono collocati arricchiti da foto e cartine. Fra questi quello posizionato nei pressi dell'osservatorio con 20 foto fornite dalla Lipu Umbria. Sono intervenuti alla presentazione - oltre agli amministratori - anche i rappresentanti di Cai sezione di Foligno e di Camerino, Fie Valle Umbra Trekking, Fie Bagnara, Università di Agraria di Bagnara, Orme Camminare Liberi, Fiab Foligno, Associazione sportiva Capodacqua e Pale Guerro Hero.

Queste associazioni - spiega il Comune - hanno collaborato alla redazione della carta escursionistica degli Altopiani Plestini.

Questa seconda edizione rappresenta un territorio più vasto: parte dalla città di Foligno e riporta aggiornamenti sui sentieri. La carta è disponibile sul sito del Comune di Foligno.

