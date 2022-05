Prosegue calo ricoverati Covid Umbria, altri 11 in meno

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Scendono a 104, undici in meno di venerdì, i ricoverati Covid in Umbria ma salgono a tre, da due, i posti occupati nelle rianimazioni. Lo si ricava dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno giorno, senza altre vittime per il virus, ci sono stati 205 nuovi casi e 274 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 7.758, 69 in meno.

Sono stati analizzati 2.572 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 7,9 per cento (15,4 venerdì e 16,59 sabato della scorsa settimana). (ANSA).