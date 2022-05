Il Caos celebra i 150 anni dalla nascita di Orneore Metelli

(ANSA) - TERNI, 27 MAG - Per festeggiare il 150/o anniversario dalla nascita di Orneore Metelli, il Caos-Centro arti opificio Siri di Terni ha organizzato due iniziative per riscoprire il pittore ternano.

"Conversazioni naïf: gli esperti raccontano Orneore Metelli" è il titolo dell'evento che si terrà il 2 giugno alle 17.30, quando gli esperti d'arte racconteranno il mondo dell'artista, ciabattino e musicista e la sua modernità attraverso le opere della collezione ternana. Interverranno Paolo Cicchini, critico d'arte, e Domenico Cialfi, presidente del Centro studi storici di Terni.

Per accogliere anche i più piccoli, il Caos invita le famiglie a scoprire l'artista attraverso giochi, indovinelli e un'opera d'arte collettiva. Ai visitatori che aderiranno verrà distribuito un kit esplorativo da utilizzare in autonomia all'interno del museo. (ANSA).