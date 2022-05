Quattro ricoveri Covid in meno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Quattro ricoveri in meno, ma uno in più in rianimazione, nessun morto e un nuovo calo degli attualmente positivi: è il quadro sull'andamento della pandemia in Umbria che emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati a mercoledì 25 maggio.

I pazienti ricoverati sono al momento 133, due dei quali in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati sono 459, i guariti 579 e gli attualmente positivi 8.056 (120 in meno rispetto a martedì).

Sono stati analizzati 3.564 tamponi (fra molecolari e test antigenici), con un tasso di positività al 12,88 per cento (12,27 martedì). (ANSA).