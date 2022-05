Tesei, Castelluccio avrà un futuro straordinario

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Questo borgo avrà un futuro straordinario perché è una parte della nostra regione bella e attrattiva. Già conosciuto in tutto il mondo, credo che così Castelluccio continuerà ad esserlo e sarà attrattore importante non solo per la comunità nursina e della Valnerina ma per tutta la regione": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Castelluccio di Norcia durante la consegna del decreto del primo cantiere privato, all'interno del Piano Attuativo di Castelluccio, per il quale si avvia la ricostruzione.

Per Castelluccio e per la ricostruzione, ha proseguito Tesei, "un evento importantissimo che sarà da traino perché stanno arrivando altri decreti".

"La ricostruzione è finalmente partita e noi ci auguriamo che possa essere fatta in tempi veloci" ha sottolineato la presidente della Regione per poi aggiungere: "Tutto sarà basato su questo progetto innovativo della ricostruzione unitaria con tecniche antisismiche innovative ed avanzate, un modello attenzionato a livello internazionale". (ANSA).