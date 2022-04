Polizia, lascia il servizio la dottoressa Tomaselli

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Entrata in polizia nel 1988, va in pensione la dottoressa Maria Letizia Tomaselli, attuale capo di Gabinetto della Questura di Perugia. "Si smette la divisa ma l'identità con il Corpo rimane" ha sottolineato incontrando i giornalisti per un saluto. Presente il questore Giuseppe Bellassai.

"La polizia continuerà a essere la mia famiglia" ha sottolineato ancora Tomaselli. Ricordando le "tante esperienze e il grande entusiasmo" che hanno contraddistinto la sua carriera.

Prima a Roma, poi a Perugia, ad Arezzo e quindi di nuovo nel capoluogo umbro.

"Quello che entusiasma - ha sottolineato ancora la dottoressa Tomaselli - è essere in gioco 24 ore su 24. Questo lavoro mi ha permesso poi di conoscere tante realtà. In questo momento il pensiero va all'Ucraina ma ricordo quanto fatto con i profughi della guerra in Bosnia, esperienze di vita e di solidarietà perché puoi aiutare a risolvere i problemi di chi soffre. Perché essere polizia non significa fare solo repressione".

Il questore ha quindi sottolineato "le qualità umane e professionali" della dottoressa Tomaselli definita persona di "assoluta saggezza ed equilibrio". Bellassai ha poi ripreso il concetto della "polizia come una famiglia". "C'è - ha sottolineato - un Dna che ci accomuna. Esiste e resta per sempre". (ANSA).