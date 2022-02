Camera commercio promuove progetto Smart future academy

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - La Camera di commercio dell'Umbria "punta in alto" con il progetto targato Smart future academy, veri e propri talk pensati per "emozionare" gli studenti attraverso racconti di vita, esperienze di successo ma anche cadute e cambi di rotta di imprenditori, artisti a volte anche sportivi. Incontri che hanno l'obiettivo di motivare i ragazzi e fornirgli informazioni per raggiungere i loro sogni, senza dimenticare attitudini e ambizioni personali.

In Umbria l'evento di orientamento è in agenda per il primo aprile alle ore 8,15. Sarà on line a causa delle restrizioni ancora imposte dalla pandemia, ma obiettivo degli organizzatori - spiega la Camera di commercio - è di tornare, non appena sarà possibile, in presenza "perché è chiaro che la vera anima di progetti come questi è la condivisione".

"Spesso sentiamo dire che i giovani oggi non sanno cosa fare e che non hanno voglia di impegnarsi - afferma il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - io non credo affatto sia cosi, credo invece i ragazzi abbiano voglia di fare, sognano e a volte anche in grande, è nostro compito infondergli la fiducia che ce la possono fare. Il senso della collaborazione con Smart future academy va in questa direzione".

