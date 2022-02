Tesei, abbiamo gestito l'emergenza Covid nel modo migliore

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - L'Umbria in zona bianca "non significa che la fortuna ci ha baciato ma che abbiamo gestito questa grande emergenza nel modo migliore": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta alla presentazione dell'associazione politico-culturale "Civitas Umbria", movimento civico che nasce per supportare le azioni del centrodestra umbro.

"Aver organizzato al meglio posti letto e campagna vaccinale significa capacità di organizzazione" ha sottolineato Tesei per poi aggiungere: "Lavorare notte e giorno ha portato risultati per contenere la pandemia e oggi finalmente possiamo affrontare sfide importanti come quella della ricostruzione della nostra sanità".

Anche dal punto di vista economico, ha poi evidenziato Tesei, "ci sono certificazioni oggettive che dicono che l'Umbria ha resistito meglio alla crisi con segnali ora di ripresa".

Rivolgendosi ai politici, sindaci e civici di area centrodestra presenti Tesei ha infine detto: "Abbiate quindi l'orgoglio di dire che non accettiamo lezioni da nessuno". (ANSA).