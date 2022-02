In Umbria tornano meno di 17 mila gli attuali positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Scendono sotto quota 17mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 16.833 al 10 febbraio, 176 in meno di mercoledì. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 211, tre in meno, mentre restano nove i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.318 nuovi positivi, 1.488 guariti e altri sei morti.

Sono stati analizzati 3.055 tamponi e 9.309 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 10,6 per cento (era 12,4 per cento mercoledì e 11,7 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).