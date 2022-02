Ribeiro dalla serie A brasiliana di basket a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Dalla serie A brasiliana all'Umbria: è stato tesserato dalla Ubs Foligno Basket (serie C Gold) Phelipe Ribeiro, classe 1979, ex giocatore della nazionale del suo Paese, e attualmente, prima del suo arrivo in Italia, nel Fortaleza, in serie A.

Nella prima partita giocata domenica scorsa contro la Sanbenedettese ha totalizzato 29 punti e 15 rimbalzi, per la gioia dei tifosi, dell'allenatore Paolo Pierotti, del presidente Andrea Sansone, del direttore sportivo Fabio Donati ed anche dello sponsor Lucky Wind, tutti entusiasti del nuovo arrivo nella cittadina umbra.

Una decisione - ha spiegato la società - presa dal giocatore, che ha la nazionalità italiana, perché ama l'Italia e per il desiderio di fare una esperienza nuova. (ANSA).