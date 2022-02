In Umbria 81 farmacie per Giornata raccolta farmaco

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - In Umbria coinvolgerà 81 farmacie la Giornata di raccolta del farmaco in occasione delle quale, il 12 febbraio, si potranno acquistare uno o più prodotti da banco che saranno consegnati a 44 realtà assistenziali. L'elenco è consultabile al sito web www.bancofarmaceutico.org.

Durante l'edizione del 2021, sempre in Umbria, sono state raccolte 5.178 confezioni di farmaci (pari a un valore di 37.390 euro) che hanno aiutato 3.329 ospiti di 45 enti.

"La Giornata di raccolta del farmaco è sempre un appuntamento molto importante perché aiutare i bisognosi è un nostro dovere civico e morale - commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, così come essere al fianco delle realtà assistenziali che svolgono opere di bene". (ANSA).