Arvedi, tutto il possibile per dare ad Ast futuro che merita

(ANSA) - TERNI, 31 GEN - "Acciai speciali Terni ha una storia importante che s'intreccia con l'interesse del nostro Paese. Con umiltà faremo tutto il possibile per darle il futuro che merita": a sottolinearlo è il fondatore e presidente del Gruppo Arvedi, il cavaliere Giovanni Arvedi. "Con l'acquisizione di Ast, il Gruppo Arvedi si conferma un asset strategico del sistema industriale italiano e uno fra i principali operatori siderurgici europei" ha aggiunto.

"Il nostro impegno per Ast - ha sottolineato Giovanni Arvedi - si concentrerà sulla competitività e la sostenibilità ambientale, attraverso un piano di investimenti concentrato su impianti all'avanguardia, tecnologie innovative, ricerca e sviluppo. Continua il nostro impegno, come nei siti di Cremona e Trieste, per la decarbonizzazione anche attraverso l'impiego di idrogeno verde".

"Siamo lieti di aver trovato nel Gruppo Arvedi un nuovo proprietario per Ast" il commento del Ceo multi tracks di Thyssenkrupp, Volkmar Dinstuhl. "Il Gruppo Arvedi - ha aggiunto - guiderà lo sviluppo dell'azienda con investimenti e innovazioni e darà ai dipendenti prospettive interessanti.

Questo è stato molto importante per noi durante le negoziazioni per la vendita. Auguriamo ad Ast e Arvedi ogni successo per il futuro". (ANSA).