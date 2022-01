Premio giornalistico Raccontami l'Umbria, costituita giuria

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - E' ufficialmente costituita la giuria del Il premio giornalistico "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria" che dal 2009 premia i migliori articoli e video sulle eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità della regione. Sono quattro i componenti esterni selezionati per l'edizione 2022: Bruno Gambacorta (presidente), Simona Chipi, Federico Fioravanti e Gabriele Salari. Andranno ad affiancare in giuria gli altri componenti "istituzionali" Giorgio Mencaroni e Federico Sisti, presidente e segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria, Paola Buonomo, responsabile del settore stampa e comunicazione dell'ente camerale, Donatella Binaglia, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria.

"Non abbiamo mai abbassato il livello delle nostre scelte", ha sottolineato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni. "La volontà di aprire la giuria a nuovi professionisti della comunicazione - ha aggiunto, in una nota dell'ente - va proprio in questa direzione. Il nostro progetto è da sempre quello di realizzare un nuovo modello di promozione territoriale, capace di fare conoscere nel mondo le nostre eccellenze".

Il premio, che anche quest'anno gode del patrocinio del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è articolato in tre distinte sezioni di concorso: "Turismo Ambiente e Cultura", "Umbria del Gusto" e "Video", per ognuna delle quali è previsto un premio di 2.500 euro.

La commissione di valutazione potrà anche conferire un "Premio della giuria" (2.500 euro) a una candidatura particolarmente meritevole.

L'edizione 2022 vede confermato anche il "Premio Scuole di giornalismo" (1.000 euro).

La cerimonia di premiazione si terrà all'interno del Festival internazionale del Giornalismo di Perugia (6 - 10 aprile 2022).

Le candidature resteranno aperte fino al 4 febbraio 2022. Tutte le informazioni per partecipare sul sito dedicato www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale-raccont ami-lumbria (ANSA).