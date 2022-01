Tesei, analisi Aur supportano scelte economico-sociali

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "Le analisi dell'Aur, attraverso le sue ricerche, sono molto importanti perché a supporto delle scelte di politica economico-sociale della Regione. Ritengo che il lavoro presentato oggi e quello del 2022 dovranno essere punto di riferimento anche per altri enti pubblici e stakeholders regionali perché oggi non si improvvisa nulla e tutto deve essere ragionato per fare scelte migliori. Non c'è più tempo da perdere": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la presentazione della relazione economico sociale di fine anno dell'Agenzia Umbria ricerche.

Tesei che prima di tutto ha ringraziato il commissario straordinario Alessandro Campi e i ricercatori dell'Aur "per il prezioso lavoro portato avanti anche in momenti difficili".

"Oggi l'Aur - ha sottolineato Tesei - è un'agenzia risanata e stabile nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale, così come le altre società partecipate. I risultati sono molto evidenti e non solo per il risparmio economico annuale importante per contribuenti, che ammonta a 250 mila euro, ma per la maggiore efficienza ed efficacia delle azioni che porta avanti".

Lo sforzo che la Regione sta facendo, ha aggiunto Tesei, è ora quello "di far crescere risorse e professionalità orientate alla ricerca, ampliando la base dei soci e dei committenti per far sì che l'agenzia diventi un punto di riferimento".

Anche il commissario Campi ha voluto evidenziare che il monitoraggio sullo stato dell'economia regionale dell'Aur "non è solo una fotografia statica della situazione attuale ma vuole dare linee di tendenza a chi deve decidere nell'interesse della collettività". Lo stesso Campi ha ricordato che è in corso una azione strategica per potenziare l'Aur che punta così a diventare "un centro di ricerca regionale in senso proprio, per interloquire con tutti i soggetti regionali e farli operare al meglio". (ANSA).