In calo i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - In calo il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri nelle ultime 24 ore: sono 48 secondo i dati della Regione aggiornati a martedì 7, due in meno di lunedì.

Di questi, otto (uno in più) si trovano in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati nll'ultimo giorno sono 141 e 64 i guariti. Non si registrano nuove vittime (1.494 in tutto dall'inizio della pandemia) e gli attualmente positivi salgono così a 1.961 (77 in più rispetto a lunedì).

Sono stati analizzati 11.173 test antigenici e 2.713 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 1,01 per cento (all'1,82 per cento lunedì). (ANSA).