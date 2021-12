A Foligno vaccini anti-Covid in gran parte delle farmacie

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 07 DIC - "Nella città di Foligno gran parte delle farmacie sono a completa disposizione della cittadinanza per la somministrazione gratuita delle vaccinazioni anti-Covid 19": lo sottolinea il sindaco, Stefano Zuccarini.

"Ringrazio chi ha aderito - aggiunge, in una nota del Comune - offrendo così un importante contributo alla comunità, specialmente in un momento così delicato, assicurando prestazioni nei vari punti del territorio comunale ed evitando così anche assembramenti presso un'unica struttura". (ANSA).