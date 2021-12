Disabili: Coletto, dignità passa attraverso autonomia

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - "La dignità delle persone passa anche attraverso l'autonomia personale che, dove possibile, va sempre sostenuta e coltivata grazie a progetti che favoriscono percorsi di inclusione sociale": così assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Umbria Luca Coletto in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"La programmazione regionale, in parte finanziata con il Por Fse 2014-2020 - ha detto Coletto -, ha reso possibile l'estensione all'intero territorio regionale di azioni innovative che, in coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione Onu, sono tese a sostenere l'autonomia possibile delle persone con disabilità".

L'Assessorato alle Politiche sociali - si legge in un suo comunicato - ha finanziato progetti finalizzati all'innovazione e al potenziamento dell'assistenza domiciliare ad personam o per piccoli gruppi e all'ampliamento e potenziamento della assistenza scolastica. Inoltre, sono in sperimentazione nuove modalità di promozione e sostegno dell'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità giovani e adulte, attraverso progettualità denominate 'giovani disabili' e 'adulti disabili', che prevedono tirocini extracurriculari, borse e tutoraggi.

"Sono state finanziate anche - evidenzia Coletto - azioni specifiche per dare una risposta adeguata ai bisogni scaturiti dall'isolamento sociale provocato dal Covid-19. In particolare si tratta di attività socio-educative e socio-ricreative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei rischi di isolamento ed esclusione, anche scolastica, delle persone con disabilità (minori e adulti) e, nel contempo, ad alleviare il carico di cura delle famiglie".

Tra queste, considerata di particolare rilievo è l'azione denominata "Potenziamento delle autonomie possibili", che ha come obiettivo di sostenere la vita indipendente e l'autonomia possibile delle persone con disabilità.

"Questa azione in particolare, - ha concluso - è stata già rifinanziata per pari importo dello stanziamento iniziale e, sarà cura dell'Assessorato darne ulteriore copertura, così da garantire la continuità ai progetti in essere, oltre che di ampliarne la fruibilità". (ANSA).