Professor Verrotti, bambini più abituati di adulti al vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - "I bambini sono più abituati degli adulti ai vaccini, tipici della loro età": a dirlo è il professor Alberto Verrotti, direttore della Clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Perugia in vista dell'inizio della somministrazioni delle dosi per la prevenzione del Covid anche alla fascia 5-11 anni. "Un'ottima notizia" sottolinea interpellato dall'ANSA.

"Sono fortemente favorevole - ha detto il professor Verrotti - al vaccino Covid anche per i più piccoli. Una posizione condivisa dalla Società italiana di pediatria. I dati sono tutti favorevoli. I vaccini risultano infatti efficaci e con pochissimi eventi avversi. Nei più piccoli il Covid presenta normalmente una sintomatologia limitata ed una evoluzione favorevole della malattia. E' comunque importante proteggere da questo virus tutte le fasce d'età".

Il direttore della pediatria dell'ospedale di Perugia sottolinea quindi "l'importanza della vaccinazione anche per limitare il diffondersi dell'epidemia". "Immunizzarli - spiega - significa ridurre la circolazione del virus".

Riguardo all'inoculazione delle dosi, il professor Verrotti non nasconde che per i più piccoli "sia necessaria qualche attenzione in più che negli adulti". "Sono soggetti non abituati al dolore - conclude - e sarà bene muoversi con particolare delicatezza". (ANSA).