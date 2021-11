Più di 5.700 prenotati in Umbria dopo terza dose a 5 mesi

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - Sono state 5.744 le nuove prenotazioni per il vaccino Covid registrate in Umbria nell'ultimo giorno dopo il via libera alla somministrazione della terza dose anche agli ultraquarantenni dopo cinque mesi dalla seconda. Sono 36.888 quelli che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

Prenotazione che non è necessaria in Umbria per le prime dosi.

Riguardo a quest'ultime sono state 247 quelle somministrate nell'ultimo giorno, a fronte di 3.935 inoculazioni di quella booster con una copertura che sfiora l'11 per cento della popolazione, 10,97 il dato alla mattina del 25 novembre.

Sono stati invece 517 coloro che hanno completato il ciclo con due dosi. (ANSA).