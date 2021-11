Gimbe, diminuiscono i nuovi casi settimanali Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Nella settimana tra il 10 e il 16 novembre sono diminuiti del 13,5 per cento in Umbria i nuovi casi di Covid rispetto a quella precedente in base al monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe. Che registra comunque un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (178).

Sotto soglia di saturazione - riferisce Gimbe - i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid.

In base sempre al monitoraggio il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 55,2% (contro una media Italia 53,3%) e quello con dose aggiuntiva è del 100,0% (59,6% nel Paese).

(ANSA).