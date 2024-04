Il Genoa ha battuto il Cagliari 3-0 nel posticipo della 34/a giornata di serie A. Di Thorsby e Frendrup nel primo tempo e di Gudmudsson nella ripresa le reti che portano i rossoblù già salvi a quota 42 in classifica. I sardi restano a 32 punti, a +3 dal terz'ultimo posto e in piena bagarre con altre 4/5 squadre per conquistare la salvezza nelle ultime quattro giornate



