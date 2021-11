Meno nuovi casi Covid, lieve aumento ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Diminuiscono i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 80, meno 17 per cento rispetto al precedente, ma si registra un nuovo lieve aumento dei ricoverati in ospedale positivi al virus, 47, due in più, sette dei quali nelle terapie intensive, erano sei, e ci sono altre due vittime. E' questo il quadro aggiornato dalla Regione.

I guariti sono stati 67 e gli attualmente positivi sono ora 1.576, 11 in più.

Sono stati analizzati 2.393 tamponi e 8.523 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,73 per cento (0,99 mercoledì). (ANSA).