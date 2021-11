In Umbria terza dose vaccino per più di 2 mila in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Sono stati 2.126 coloro che hanno ricevuto la dose aggiuntiva di vaccino Covid in Umbria nell'ultimo giorno, complessivamente 68.743 pari all'8,53 per cento del totale. In 241 hanno invece ricevuto la prima, con una copertura dell'85,6 per cento dei vaccinabili. Emerge dai dati aggiornati della Regione.

Il ciclo di immunizzazione è stato invece completato da 366 residenti in Umbria, l'84,07 complessivo. (ANSA).