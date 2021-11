In Umbria un anno fa ricoveri Covid dieci volte superiori

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Il 18 novembre di un anno fa, era un mercoledì, l'Umbria aveva registrato 501 nuovi casi Covid, contro gli 80 dell'ultimo giorno, con altre 11 vittime, due quest'anno, dopo le 13 registrate 24 ore prima. Un quadro completamente diverso da quello di 12 mesi dopo.

Molto differente risulta nell'ultimo anno la pressione sul sistema sanitario: i ricoverati erano 444, 47 ora, con 75 posti occupati nelle terapie intensive, sette a oggi.

Gli attualmente positivi erano 11.279, 1.576 ora.

Il tasso di positività sui soli tamponi molecolari era del 10,65 per cento un anno fa (37,4 per cento due giorni prima) contro il 3,34 per cento attuale. (ANSA).