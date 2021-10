Carissimi, subito soluzioni per acque della Valle Umbra Sud

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - "La grave situazione in cui versano i fiumi e le acque sotterranee della Valle Umbra Sud deve essere affrontata adesso, con soluzioni mirate e tempestive. Lo afferma il consigliere regionale della Lega e responsabile del dipartimento Ambiente Daniele Carissimi, annunciando una mozione per la tutela della rete idrografica costituita dai fiumi Topino e Clitunno e dall'asta fluviale Marroggia-Teverone-Timia.

"Questo sistema idrografico - osserva Carissimi - che contribuisce da sempre al benessere economico di un territorio a forte vocazione agricola, è stato compromesso ed è oggetto di degrado ambientale sin dai primi anni Duemila. La situazione in cui versa oggi richiede un'attenzione massima non oltremodo posticipabile, tenendo conto che le acque presenti in tutto il reticolo idrografico della Valle sono sovrautilizzate, con inevitabile pregiudizio dei cittadini e dei prodotti agroalimentari del territorio, fiore all'occhiello della tradizione enogastronomica umbra e fonte di ricchezza per l'intera regione".

"Gli effetti negativi - sottolinea - interessano inevitabilmente anche il comparto della pesca sportiva, quelli del turismo e del commercio oltre a quello enogastronomico e della ristorazione.

Non sono adeguatamente tutelate sia la salute che l'economia dell'intero territorio". (ANSA).