Sileri, freno a mano su discoteche può essere tolto

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 30 SET - "Con l'introduzione del Green pass il freno a mano sulle discoteche può essere tolto. Ma deve essere fatto in sicurezza e aspetterei il controllo dei dati dei primi di ottobre, a seguito delle aperture. Se sono buoni con il Green pass la discoteca è un luogo sicuro": a dirlo è stato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, oggi ad Amelia a margine di un'iniziativa elettorale in vista delle amministrative.

Sul tema dell'apertura delle discoteche, ha spiegato Sileri, "non c'è pregiudizio ideologico, ma più complessivo legato al fatto che i controlli della distanza e dell'utilizzo delle mascherine sono più difficili". (ANSA).