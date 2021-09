Sileri, se numeri migliorano via mascherine

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 30 SET - "I numeri di queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene. E' chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ad Amelia. "Non significa che abbandoneremo distanza e mascherine domani - ha precisato -, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e i numeri saranno ulteriormente migliorati".

Sileri ha parlato con i giornalisti dell'andamento della pandemia in Italia a margine di un'iniziativa elettorale ad Amelia.

Soffermandosi sui "numeri" della pandemia, il sottosegretario ha sottolineato che sono già "eccezionali" e "i Paesi occidentali guardano al modello Italia come modello da poter replicare". "Questo - ha concluso - grazie al Green pass nella sua doppia veste, vaccinazione e diagnostica con tamponi e test in generale". (ANSA).