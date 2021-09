Praticamente stabili ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Un ricoverato Covid in meno negli ospedali umbri, 45 a mercoledì, ma un posto occupato in più, tre, nelle terapie intensive. E' il quadro sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono emersi 57 nuovi positivi e 89 guariti, con gli attualmente positivi ora 874, 32 in meno.

Sono stati analizzati 1.870 tamponi e 3.970 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,97 per cento (0,76 il giorno precedente). (ANSA).