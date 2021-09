Report Regione, rallenta diffusione casi Covid tra i giovani

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Registra anche per questa settimana una maggiore distribuzione dei casi Covid tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla precedente l'andamento della pandemia al centro dell'analisi settimanale del Nucleo epidemiologico umbro. Dalla quale emerge che la curva epidemica e la media mobile a sette giorni continuano a mostrare un andamento in diminuzione.

L'incidenza settimanale mobile mostra "il medesimo andamento" con valori al 28 settembre pari a 38 casi per 100.000 abitanti.

Dal report aggiornato al 28 settembre, emerge che il valore dell'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,78.

Tutti i distretti sanitari dell'Umbria hanno - sempre in base allo studio - una incidenza inferiore a 100 casi per 100.000 abitanti.

I decessi registrati dal 20 settembre al 28 settembre sono sei. (ANSA).