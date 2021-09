Partono sms per terza dose vaccino a ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Gli ultraottantenni destinati a ricevere la terza dose di vaccino Covid riceveranno dal 30 settembre gli sms per gli appuntamenti. Lo ha reso noto la Regione.

La vaccinazione degli ultraottantenni verrà gestita nei punti vaccinali attivi nel territorio e per i fragili a domicilio.

La terza dose è prevista per i soggetti che hanno ultimato il ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi. Per coloro che decideranno di aderire, il primo appuntamento utile potrà essere disponibile a partire da sabato 2 ottobre.

Prosegue intanto nei punti ospedalieri la somministrazione della terza dose agli ultra fragili, tra cui coloro che hanno subito un trapianto di organo o fortemente immunodepressi.

Cosi com'è già stato annunciato in Umbria è al via la somministrazione anche agli ospiti e agli operatori delle Rsa.

Complessivamente nelle strutture residenziali umbre ci sono 2.429 ospiti, 1.194 afferiscono all'Usl 1 e 1.235 la 2. Gli operatori sono circa 2.600. (ANSA).